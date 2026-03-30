Володимир Кириченко

У ніч із 29 на 30 березня на хардових кортах Masters у Маямі (США) завершився фінальний матч, у якому зустрічалися чотириразовий чемпіон турнірів Великого шолома, друга ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер та чех Іржі Легечка (АТР, 22).

Зустріч закінчився перемогою італійця з рахунком 6:4, 6:4.

Тривалість матчу склала 1 годину 34 хвилини (3 години 2 хвилини з урахуванням зупинки зустрічі через дощ). За цей час Сіннер зробив 10 подач навиліт, припустився однієї подвійної помилки і реалізував 2 брейк-пойнти з 11. Легечка, у свою чергу, зробив п'ять ейсів, не припустився жодної подвійної помилки і не зміг реалізувати жодного брейк-пойнта з трьох зароблених за зустріч.

Таким чином, Сіннер оформив «Сонячний дубль», перемігши на Masters в Індіан-Уеллсі та Маямі в один сезон. Цей титул став для Янніка 26-м у кар'єрі.

Нагадаємо, у жіночому одиночному розряді на турнірі в Маямі перемогу здобула Аріна Соболенко.