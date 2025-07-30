Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 193) у другому колі турніру серії Challenger у польській Варшаві обіграла Діан Паррі (WTA, 109) 4:6, 6:4, 6:4.

За 2 з половиною години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з п’ятнадцяти та 6 разів помилилася при подачі. Француженка зробила 4 ейси, 4 брейки та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

У чвертьфіналі Снігур зустрінеться з четвертою сіяною Вікторією Голубіч.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська та Марта Костюк вийшли у тертє коло турніру у Монреалі.