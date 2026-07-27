Соболєва та Котляр зіграють в основній сітці турніру в Румунії
Анастасія зіграє проти Жанісієвич, а Єлизавета проти Спітері
19 хвилин томуПідписатися в
Одразу дві українські тенісистки виступлять в основному раунді турніру серії WTA 125 у Румунії.
Анастасія Соболєва (196 WTA) розпочне виступи безпосередньо з першого кола, де її суперницею стане француженка Селена Жанісієвич (240 WTA).
Ще одна представниця України, 19-річна Єлизавета Котляр (450 WTA), успішно подолала кваліфікаційний бар'єр. На шляху до основної сітки Котляр здолала італійку Алессандру Маццолу (5:7, 6:2, 6:2), а у фіналі відбору розгромила господиню змагань Андрею Прісекаріу (6:4, 6:0).
У першому колі основи Єлизавета зіграє проти італійки Даліли Спітері (341 WTA).
Снігур не змогла здобути свій перший титул WTA, програвши австрійці Таггер.