Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 84) пробилася до 1/4 фіналу трав'яного турніру WTA 250 у Нідерландах. У матчі другого кола українка у трьох сетах обіграла представницю Угорщини Панну Удварді (WTA 65). На перемогу Снігур витратила 2 години та 1 хвилину.

WTA 250 Гертогенбос (Нідерланди). Трава. 1/8 фіналу

Панна Удварді (Угорщина) — Дар'я Снігур (Україна) — 4:6, 6:3, 4:6

У чвертьфіналі суперницею українки стане американка Робін Монтгомері (WTA 484), яка пробилася на турнір через кваліфікацію. Раніше тенісистки між собою не грали.

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