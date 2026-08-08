Сьогодні Костюк зіграє проти Свьонтек в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Торонто
Іга попереду в очному протистоянні з українкою
Сьогодні, 8 серпня, українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) зіграє матч четвертого раунду на турнірі WTA 1000 у Торонто.
Суперницею українки стане польська тенісистка Іга Швьонтек (WTA №8).
Початок матчу – не раніше 19.30 за Києвом, трансляція – на Setanta Sports+.
Це буде пʼята офіційна зустріч тенісисток. Марта поступається в протистоянні з рахунком 1:3, але виграла останній очний матч – на цьогорічному Roland Garros.
Костюк у другому колі здобула перемогу над представницею Канади Кетрін Себов (WTA №231) – 7:6(4), 6:0. В третьому раунді Марта перемогла американку Медісон Кіз (WTA №23) – 6:3, 6:1.
У чвертьфіналі переможниця матчу зіграє або з американкою Джессікою Пегулою, або з росіянкою Діаною Шнайдер.
Нагадаємо, Світоліна «знищила» колишню росіянку в третьому раунді турніру WTA 1000 у Торонто.