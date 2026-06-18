Визначилася суперниця Світоліної у чвертьфіналі турніру в Берліні
Українка зустрінеться з Александрою Еалою
близько 1 години томуПідписатися в
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 8) продовжує свій виступ на престижному трав’яному турнірі в Берліні. У чвертьфіналі змагань українка зустрінеться з представницею Філіппін Александрою Еалою (WTA 35).
Філіппінська тенісистка здобула путівку до наступного раунду, сенсаційно обігравши у другому колі ексчемпіонку Wimbledon Єлену Рибакіну (WTA 2). Матч завершився перемогою Еали у двох сетах із рахунком 7:5, 6:4.
Світоліна — про перемогу над Лис: «Це було непросте завдання, але матч вийшов хорошим».
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