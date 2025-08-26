Володимир Кириченко

Сьогодні, 26 серпня, українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) зіграє свій стартовий матч на US Open-2025.

Марта розділить корт з британкою Кеті Бултер (№48 WTA).

Початок матчу – о 18.00 за Києвом. Пряму трансляцію гри можете подивитися на телеканалі Eurosport.

Єдиний матч між собою тенісистки зіграли у 2024 році в Сан-Дієго, в ньому перемогла британка.

В липні на турнірі в Монреалі Марті вдалося перервати шестиматчеву серію поразок і вийти до чвертьфіналу. Там вона знялася з матчу проти Олени Рибакіної, маючи проблеми із зап’ястям.

На турнірі в Цинциннаті Костюк знялася перед матчем третього кола проти Іги Швьонтек, назвавши причиною травму з Монреаля.

Минулого року Марта дійшла до третього кола американського мейджора. Це найкращий результат в карʼєрі Марти, також вона досягала цього раунду в 2020 році.

Нагадаємо, Світоліна сенсаційно програла Бондар у першому колі US Open 2025.