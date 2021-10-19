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Итоги 11 тура УПЛ. «Шахтер» уничтожил «Зарю», усугубив ее кризис, «Ворскла» и «Днепр-1» заявляют о еврокубках

«Минай» набрал очки при новом тренере
Футбол Украинская Премьер-лига
14:55
Итоги 11 тура УПЛ. «Шахтер» уничтожил «Зарю», усугубив ее кризис, «Ворскла» и «Днепр-1» заявляют о еврокубках Послесловие
Фото: ФК Шахтер

В Украине завершился 11 тур Премьер-лиги.

Сыгран, правда, весь он не был. «Рух» сообщил о коронавирусе в команде и попросил перенести игру с «Ингульцом». Правда, появилась информация, что львовяне могли все придумать, но это другая история с интересным продолжением

В матче-открытие тура нас сразу ожидала битва между «Шахтером» и «Зарей»

Фото: shakhtar.com
Правда, битвы, как таковой, не вышло. В нынешнем сезоне у «Зари» большие проблемы в защите, и похоже, против топ-команд у луганчан они будут, как минимум, до зимы.

С первых минут «Шахтер» понесся в атаку и сумел забить быстрый мяч. Фернандо воспользовался ошибкой защитника и забил. Позже бразилец мог делать дубль, но не попал по мячу, зато добил мяч в ворота Педриньо. Беды луганчан не кончились и Фернандо вновь разорвал защиту соперника своим проходом и легко забил третий мяч команды.

Казалось, в перерыве «Заря» должна была внести коррективы, но на деле им удалось забить один мяч. Гладкий воспользовался ошибкой Бондаря и пробил мимо Трубина. Закрепить свой небольшой успех «Заря» не смогла и пропустила еще в схожей манере. Марлос и Тете феерили во второй половине и второй оформил дубль. Также голом отметился Сикан, забив пяткой.

«Шахтер» разнес «Зарю» и в хорошем настроении готовился к «Реалу».

«Шахтер» – «Заря» 6:1

Голы: Фернандо, 11, 36, Педриньо, 28, Тете, 71, 90, Сикан, 80

Субботний день открывали «Мариуполь» и «Металлист-1925».

Фото: ФК Мариуполь
Турнирное поражение азовцев является весьма плачевным, а игры у команды в последних матчах абсолютно нет. Но в этом матче у «Мариуполя» получалось все. Кроме реализации.

Это и сыгралл злую шутку с командой Маркевича-младшего. Впрочем, начиналось все для них отлично. Кулаков был первым на простреле с фланга и замкнул его, открыв счет.

Ну а дальше «Мариуполь» терял момент за моментом. Кащук дважды обязан был забивать еще в первом тайме, но то попадал в штангу, то не смог обыграть вратаря. Не сосчитать, сколько моментов для своих партнеров создал Топалов, но никто из них завершить атаку точным ударом не смог.

За два тайма у «Мариуполя» было не менее четырех стопроцентных моментов. Защиту харьковчан атакующие игроки соперника просто не замечали, но пороли все раз за разом.

В итоге, чуть подсев к концу встречи соперник этим воспользовался. Вначале Марлисон сравнял счет невероятным ударом из-за штрафной, а в конце встречи Зубков прыгнул выше всех и отправил мяч в ворота головой, вырвав победу в матче.

«Мариуполь» остался последним в таблице, а «Металлист-1925» одержал очередную победу, которая стала уже третьей подряд.

«Мариуполь» – «Металлист-1925» 1:2

Голы: Кулаков, 3 – Марлисон, 71, Зубков, 90

«Львов» принимал киевское «Динамо».

Фото: ФК Динамо
Киевляне без раскачки сразу показали, кто в матче фаворит и пытались забить быстрый мяч. Буяльский в начале встречи ударил выше ворот, а Супряга обязан был открывать счет, но не попал в ворота с пары метров.

К концу тайма «Львов» неожиданно пошел в атаку и заработал пенальти. Чиряк приговор реализовал. Впрочем, радовался «Львов» не долго. В отличии от Супряги, Буяльский исправился, реализовав свой момент в ответной атаке после гола. На ничью в первом тайме не согласен был Цыганков, который поразил девятку в добавленное время. А сам Владислав был заменен еще до перерыва. Видимо, его игрой был не удовлетворен Луческу.

Заменил Супрягу Гармаш, который во втором тайме показал, как надо реализовывать моменты. Вначале, он классно сыграл на опережение и забил третий мяч «Динамо», а под конец встречи ему еще и помог рикошет оформить дубль.

Уверенная победа «Динамо» перед игрой с «Барселоной». «Львов» конкурировать в матчах с грандами пока не готов.

«Львов» – «Динамо» 1:4

Голы: Чиряк, 35 (пен.) – Буяльский, 37, Цыганков, 45+1, Гармаш, 58, 83

«Днепр-1» принимал «Колос».

Фото: Днепр-1
Эта встреча обещала быть очень интригующей. «Колос» пытается выбраться из ямы, но как оказалось, будут пытаться это делать футболисты и тренеры из Коваливки в других матчах.

Как обычно, днепряне дома активно начали встречу. Голов пришлось ждать не долго. Вначале Игнатенко поймал мяч на ногу и пальнул точно в угол ворот с лета, а позже Довбик пристреливался, но забил лишь со стандарта. Форвард перекинул стенку и отправил мяч в ворота.

«Колос» мог возродить интригу в начале второго тайма. Ром с ходу пробил в угол, но хозяев спасла штанга. Казалось, гости должны взбодриться, но больше, кроме борьбы, ничего в матче не увидели.

«Днепр-1» отпраздновал спокойную и уверенную победу.

«Днепр-1» – «Колос» 2:0

Голы: Игнатенко, 23, Довбик, 38

Воскресный порадовал нас двумя матчами. В первом играли «Минай» и «Десна».

Фото: ФК Минай
Для гостей это был шанс набрать долгожданные три очка, но проблемы команды никуда не делись. Без Тотовицкого эта «Десна» абсолютно другая, чем с Андреем, что и доказал этот матч.

В атаке у черниговцев почти ничего не получалось. Было лишь два эпизода – в первом тайме Калитвинцев упустил шанс замкнуть мяч в пустые ворота, но попросту не попал в них. А во втором тайме Юрченко угодил в штангу.

А вот «Минай» вполне мог рассчитывать на победу. Активным был Вишневский, который и упустил верный момент в первом тайме, пробив с убойной позиции выше ворот. Во втором тайме на поле появился Селезнев и также мог забить. Вначале мяч едва не залетел в дальний угол после удара из-за штрафной, а позже он не смог попасть в пустые ворота, где, казалось, гол – неминуем.

В итоге, нулевая ничья, которая ни одной из команд не пойдет на пользу.

«Минай» – «Десна» 0:0

Интересный матч ожидался между «Александрией» и «Ворсклой».

Фото: ФК Александрия
И он действительно таким вышел. Команды играли на встречных курсах, а моментов было не мало. Омрачена была встреча из-за травмы Ковальца, который, похоже, выбыл на долго и стычкой Юрия Максимова с одним из тренеров «Александрии» в конце матча.

Также встреча запоминалась дублем Ранжеля в первом тайме. В начале матча он классно замкнул навес, а под конец первого тайма реализовал передачу от партнера и послал мяч в ворота.

У «Александрии» были моменты у Спинелли и Кожушко, но великолепную игру продемонстрировал Ризнык. Правда, вратарь не спас во втором тайме, а Калюжный пробил точно под опорную ногу вратаря после прострела.

Несмотря на гол, хозяевам не удалось отыграться, а «Ворскла» отпраздновала непростую, но важную победу. Полтавчане идут третьими в таблице.

«Александрия» – «Ворскла» 1:2

Голы: Калюжный, 53 – Ранжель, 14, 39

В заключительном матче в понедельник «Черноморец» принимал «Верес».

Фото: ФК Черноморец
«Черноморец» неплохо начал встречу, но прозевал атаку на свои ворота, где Пасич спокойно отправил мяч в ворота. Почти сразу весь план «Вереса» на игру пошел на нет из-за удаления. Про атаки гости почти забыли.

А вот «Черноморец» не воспользовался этим. Моментов у команды было множество. Лишь в первом тайме одесситы могли забить минимум дважды. Исаенко и Ванат могли завершать все голами, но свои моменты бездарно упустили.

Во втором тайме картина не поменялась. «Черноморец» атаковал, но все было тщетно. Ванат, Цитаишвили и Путря обязаны были, как минимум, сравнивать счет, но прицел в этот вечер у всех был сбит. Мог изменить игру пенальти, но Путря не обыграл Когута. «Верес» в конце матча мог наказать соперника за транжир моментов, но и свой шанс упустил, однако победу вырвал.

«Верес» набрал трудные три очка впервые за четыре матча, на «Черноморец» пока на дне.

«Черноморец» – «Верес» 0:1

Гол: Пасич, 18

Удаление: Кучеров, 20

Лучший тренер тура – Роберто Де Дзерби («Шахтер»).

Лучший игрок тура – Тете («Шахтер»).

Турнирная таблица УПЛ:


Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Шахтер Донецк Динамо Киев Заря Александрия Ворскла СК Днепр-1 Десна Колос Мариуполь ФК Львов Верес Металлист 1925 Черноморец Рух Ингулец Минай

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