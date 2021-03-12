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Роналду возвращается в «Реал». После очередного провала «Ювентуса» в Лиге чемпионов в этом есть смысл

Туринцы не готовы и дальше тянуть огромную зарплату португальца, а он сам ищет большой проект

Футбол Серия А (Италия)
12 марта 2021г. 19:47
Тема дня
Роналду возвращается в «Реал». После очередного провала «Ювентуса» в Лиге чемпионов в этом есть смысл
Криштиану Роналду / Фото - CNN International

Он может вернуться в «Реал». Это очень и очень реально. 

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус», чтобы помочь туринцам впервые с 1996 года выиграть Лигу чемпионов, но за три сезона дважды вылетел из 1/8 финала и еще раз – из четвертьфинала. Роман не удался, стороны хотят расстаться. И говорят об этом громко, даже не стесняясь.

Главная новость – испанское издание El Chiringuito сообщило, что агент португальца Жорже Мендеш уже начал с руководством «Реала» обсуждение возвращения Роналду в клуб. Машина запущена, теперь остается только следить за ситуацией.

Роналду провел в «Реале» девять сезонов и успел стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Четыре «Золотых мяча», четыре Лиги чемпионов – потрясающие достижения. Но после трех евротрофеев кряду португалец захотел покинуть Мадрид. Он добился успеха в Англии, Испании и теперь решил сыграть в еще одном топовом чемпионате – покорить Италию.

Если учитывать бонусы и комиссионные, его трансфер обошелся «Ювентусу» в 115 миллионов евро. На Апеннинском полуострове Роналду дважды стал чемпионом Серии А и выиграл два Суперкубка (Кубок пока недосягаем). Но во внутренних первенствах у «старой синьеры» все было в порядке и без португальца. Главный вектор, который он должен был усилить, – еврокубки.

В четырех сезонах до прихода Криштиану «Ювентус дважды играл в финале, вылетел от «Баварии» в 1/8 финала в экстра-тайме и проиграл «Реалу» после того самого чудо-камбэка с 0:3 и максимально спорного пенальти в компенсированное время, который реализовал как раз Роналду. Португалец должен был придать дополнительный импульс, его задачей было помочь не просто выходить в финалы, но и выигрывать их. Получилось не совсем так.

  • 2018/19 – вылет в четвертьфинале от невероятного «Аякса»
  • 2019/20 – вылет в 1/8 финала от «Лиона»
  • 2020/21 – вылет в 1/8 финала от «Порту»

В своем последнем сезоне за «Реал» Роналду забил 15 мячей в Лиге чемпионов. За три сезона в «Ювентусе» – 14. И если в первом был хет-трик на камбэк с «Атлетико», а во втором – дубль (почти победный хет-трик) «Лиону», то в этом – ни одного гола в плей-офф. С португальцем подобное произошло впервые за 16 лет.

И еще обиднее от того, что решающий, победный мяч «Порту» забил именно из-за Роналду – он, находясь в стенке, отвернулся от удара со штрафного.

«Я бы никогда не поставил его в стенку на штрафной удар. Он боится попадания мяча в лицо, потому что беспокоится о своем внешнем виде».

Так высказался о действии Роналду Никола Аморузо, бывший нападающий «Ювентуса». Если он не авторитет, то вот Фабио Капелло:

«Криштиану подпрыгнул и отвернулся от мяча в стенке. Кто бы в стенке не стоял, он не может бояться, что по нему попадут. Подобные ошибки нельзя прощать, им нет объяснений».

Эта ошибка не стала определяющей, просто она еще раз подчеркивает – Роналду не смог стать супергероем «Ювентуса». Арриго Сакки стал на его сторону – Лигу чемпионов выигрывают не личности, а команды. И португалец захотел вернуться в команду, с которой у него это получалось.

По информации испанского издания AS, Роналду не прекращал следить за ситуацией в «Реале». Он отлично понимает ситуацию с составом, видит, что там много перспективной молодежи, но ей не хватает забитых мячей. Нападающий готов вернуться в Мадрид с мотивацией провести на максимуме еще несколько лет своей карьеры. При этом, в AS уточняют: уход Роналду из «Ювентуса» – не проблема. Но для этого нужен предметный интерес «Реала».

В Турине на самом деле готовы расстаться с португальцем. Есть две причины: игровая и финансовая. Первую достаточно четко разъяснил известный итальянский нападающий Антонио Кассано:

«Думаю, «Ювентус» должен пожертвовать Роналду. Для игры Пирло нужен другой тип игрока: Роналду мало участвует в игре, он почти не работает на защиту, не играет на команду. Но только забивает. Если туринцы хотят начать новый виток развития, то они должны дать Пирло шанс. Я не удивлюсь, если для этого придется указать Роналду на дверь».

Ну а о финансовой причине рассказал бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли, который руководил клубом в 2006-09 годах:

«Я с первого же дня говорил, что подписание Роналду – это ошибка. Он отличный игрокОн чемпионНо он слишком дорого обходится. «Юве», фактически, платит ему по миллиону за каждый гол. Если они хотят перестроить команду, то должны расстаться с ним по окончании сезона».

Но дело в том, что у Роналду с клубом контракт. И он подписан до 2022 года. Бесплатно звездного форварда никто отпускать не собирается. Правда, и требовать заоблачные деньги туринцы не намерены. В Италии пишут о желании выручить за трансфер вполне подъемные 60 миллионов евро. А в Corriere dello Sport подсчитали – чтобы окупить приезд португальца в Италию нужно всего 29 миллионов. Это разница между расходами на трансфер и зарплату игрока и дополнительной прибылью, сгенерированной для клуба его приходом.

По информации того же издания, зарплата Роналду составляет 64 миллиона евро в год (столько уходит из счета клуба), хотя на руки игрок получает 31 миллион. Соответственно, уход португальца поможет «Ювентусу» сэкономить эти деньги. Что как раз кстати, ведь у туринцев на фоне коронавируса вырисовывается долг в размере 113 миллионов евро.

Ну и в «Реале», вроде как, возвращению Роналду будут только рады. По крайней мере, Серхио Рамос признался Marca – не понял уход бывшего партнера в «Ювентус»:

«И Криштиану, и «Реал» от этого трансфера проиграли. Я бы не отпустил его, потому что он один из лучших в мире и помог бы нам побеждать больше. Это отношения, которые должны длиться всю жизнь».

Действительно, «Реал» без Роналду добыл только три трофея: клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании и чемпионат Испании. В текущем сезоне мадридцы снова вылетели из Кубка, идут на третьем месте в Примере, но сделали шаг в четвертьфинал Лиги чемпионов – в большинстве на выезде обыграли «Аталанту».

К тому же, «Реал» начал заметно меньше забивать. После прихода Роналду из «Манчестер Юнайтед» только в одном сезоне у мадридцев было меньше 100 голов (94 в 2017/18), а в 2011/12 был и вовсе установлен рекорд клуба – 121 гол, 46 из которых от Криштиану. Но в позапрошлом сезоне «Реал» забил только 63 мяча, а в прошлом, чемпионском – 70. С Роналду у «Реала» в среднем за матч Примеры было 2,8 гола, без него – 1,7. Потеря более чем просто ощутима.

Да, сейчас португальцу уже 36 лет. С одной стороны, его возвращение – это риск. Но, с другой, все ведь понимают, каким чекрутым (в хорошем смысле слова) профессионалом является Роналду. Даже после 30 он продолжаtn стабильно забивать. В «Ювентусе» – 92 гола и 22 ассиста в 121 матче во всех турнирах.

У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана спросили прямо – обрадовался ли бы он возвращению Роналду в команду?

«Вы знаете, что это за игрок, чего он достиг и как сильно мы его любим. Здесь Роналду написал историю, он великолепен».

В случае с «Ливерпулем» и Стивеном Джеррардом то, что выглядит хорошо на бумаге на самом деле отпугивает. В ситуации же с «Реалом» и Роналду кажется, будто все должны остаться в выигрыше: и туринцы, и мадридцы, и португалец, и, наверное, даже один аргентинец, который раздумывает над тем, где продолжить карьеру.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

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Ювентус Реал Мадрид (футбол) Криштиану Роналду

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