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Квалификация Wimbledon, встреча Ломаченко с Накатани, выходной на Евро и другие топ-новости 24 июня

Главные спортивные события прошедшего дня
Другие
09:10
Квалификация Wimbledon, встреча Ломаченко с Накатани, выходной на Евро и другие топ-новости 24 июня
Wimbledon / Фото - essentiallysports

В четверг, 24 июня, в мире спорта состоялось множество интересных событий. Мы собрали для вас все самое важное по итогам прошедшего дня.

В Лас-Вегасе, США состоялась дуэль взглядов Василия Ломаченко и Масайоши Накатани, бой пройдет 27 июня.

На Wimbledon пробиться в основную сетку турнира смогла Леся Цуренко, один шаг до такого же результата остается у Ангелины Калининой, а вот Катерина Бондаренко не смогла преодолеть второй круг квалификации.

ФБУ определилась со сроками старта нового баскетбольного сезона в Украине, а также изменила лимит на легионеров.

Новосозданный клуб НХЛ получил главного тренера.

UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках. 

Пока на чемпионате Европы по футболу наступил перерыв, украинские болельщики в Киеве отблагодарили Швецию за подаренную возможность остаться на турнире.

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