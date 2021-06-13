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Приступ Эриксена, Крейчикова выиграла Roland Garros и другие топ-новости 12 июня

Главные спортивные события прошедшего дня
Другие
09:30
Приступ Эриксена, Крейчикова выиграла Roland Garros и другие топ-новости 12 июня
Фото: uefa.com

В субботу, 12 июня, в мире спорта состоялось множество интересных событий. Мы собрали для вас все самое важное по итогам прошедшего дня.

На чемпионате Европы по футболу Уэльс и Швейцарии разошлись миром, Бельгия разгромила Россию, а самым заметным стал матч Финляндии и Дании, в котором случился сердечный приступ у Кристиана Эриксена.

В Анкасвилле (США) на турнире Bellator 260 украинец Ярослав Амосов (26-0) выиграл единогласным решением судей у бразильца Дугласа Лимы (32-9) и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

Лидер мирового рейтинга ATP Новак Джокович в четырех сетах добыл победу над Рафаэлем Надалем (3-я строчка рейтинга) в полуфинале Roland Garros

Состоялся женский финал Roland Garros, в котором победу над Анастасией Павлюченковой добыла чешка Барбора Крейчикова.

Украинская каратистка Анита Серегина по итогам турнира в Париже получила право представлять Украину на Олимпийских играх 2020 в Токио.

На чемпионате мира по дзюдо украинец Яков Хаммо завоевал бронзовую медаль.

Свои очередные победы на боксерском ринге добыли украинцы Игорь Шевадзуцкий Олег Малиновский и Владислав Сиренко.

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