Вакцинация участников Олимпиады, возвращение Цыганкова и другие новости за 10 июня

Чемпионат мира по дзюдо. День 6. Видео трансляция
11:00
Предлагаем вам главные новости мира спорта за 10 июня.
80% участников Олмпиады уже вакцинировались.
Паулу Фонсека станет тренером «Тоттенхэму».
Сборная Украины провела первую тренировку в Румынии.
Жоржиньо Вейналдум перебрался в ПСЖ.
Определены победители Roland Garros в миксте.
Павлюченкова и Крейчикова вышли в финал Roland Garros в одиночном турнире.
Украинцы сыграют в полуфиналах Roland Garros по юниорам.
Роман Зозуля получил орден «За заслуги» III степени.
Альваро Мората еще год проведет в «Ювентусе».
Новым спортивным директором «Динамо» станет Леонид Буряк.
Джанлуиджи Буффон отказался от перехода в «Барселону».
Виктор Цыганков вернулся к тренировкам с общей группой игроков сборной Украины.
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