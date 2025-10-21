Старый Луцк назначил нового главного тренера
Новым руководителем команды стал Никита Воевода
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
Луцкий клуб Старый Луцк официально назначил новым главным тренером Никиту Воеводу, который заменит Антона Мусиенко. Сообщает ФБУ.
Воевода присоединился к команде еще летом и сначала работал ассистентом Мусиенко, помогая ему в тренерской работе.
Буду делать всё от себя. Без громких заявлений и прогнозов — задача пока одна: одержать победу, вернуть ребятам, президенту и болельщикам вкус победы и веру в себя и собственные силы. У нас мало времени для кардинальных изменений, однако нужно изменить акценты и уделить внимание деталям.
