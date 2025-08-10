Чемпион Украины по футболу среди аматоров «Днестр» Залещики предложил известному украинскому боксеру Сергею Деревянченко (16-6, 11 KO) присоединиться к своему составу.

«Добро пожаловать в команду, Сергей Деревянченко.

ФК «Днестр» бросил вызов самому себе – мы хотим стать еще сильнее. И для этого нам нужен кто-то, кто умеет бороться до конца, кто знает, что такое настоящая выносливость и командный дух.

Мы знаем, что ты – мастер ринга, но предлагаем тебе попробовать свои силы и на футбольном поле. Вместе мы сможем забивать не только нокаутирующие удары, но и победные голы!

Присоединяйся к нашей команде – вместе будем выигрывать новые бои и матчи».