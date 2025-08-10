Аматорский футбольный клуб предложил контракт звездному украинскому боксёру
Интересное предложение для бывшего претендента на титул чемпиона мира
23 минуты назад
Чемпион Украины по футболу среди аматоров «Днестр» Залещики предложил известному украинскому боксеру Сергею Деревянченко (16-6, 11 KO) присоединиться к своему составу.
«Добро пожаловать в команду, Сергей Деревянченко.
ФК «Днестр» бросил вызов самому себе – мы хотим стать еще сильнее. И для этого нам нужен кто-то, кто умеет бороться до конца, кто знает, что такое настоящая выносливость и командный дух.
Мы знаем, что ты – мастер ринга, но предлагаем тебе попробовать свои силы и на футбольном поле. Вместе мы сможем забивать не только нокаутирующие удары, но и победные голы!
Присоединяйся к нашей команде – вместе будем выигрывать новые бои и матчи».
Сам боксер отреагировал в комментариях, оставив эмодзи.
39-летний Деревянченко последний бой провел в начале июля, досрочно победив Джереми Рамоса.
Напомним, Сергей начал тренироваться с Амосовым в ММА-зале.
