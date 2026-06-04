Денис Седашов

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) объяснил, почему его поединок против известного блогера и боксера Джейка Пола затянулся до шестого раунда. Британский тяжеловес признался, что сознательно не форсировал события на ринге. Слова приводит Bloody Elbow.

По словам Джошуа, быстрая остановка боя в первые минуты не принесла бы болельщикам настоящего удовольствия, поэтому он решил устроить для публики более продолжительное зрелище, которое в итоге завершилось его победой нокаутом.

Понимал, если просто обрушу на него град ударов, а бой будет остановлен рефери через 30 секунд или через два-три раунда, как мне кажется, это не принесло бы должного удовлетворения. Мне дали строгое указание и поставили задачу — избавиться от Джейка Пола и убрать его из нашего любимого вида спорта — бокса. Неважно, сколько раундов мне для этого понадобилось — один или шесть, считаю, что работа была выполнена на совесть. Энтони Джошуа

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