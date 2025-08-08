Кишон ответил, когда намерен провести следующий поединок
Американец взял длительную паузу
около 1 часа назад
Кишон Дэвис / Фото - badlefthook.co
Бывший чемпион мира WBO в легком дивизионе американец Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) рассказал, планирует ли он продолжать боксировать.
Ты ещё будешь драться. У меня нет понятия когда — возможно, через год, через два, через шесть месяцев?
«Где-то через год. Мне нужно немного времени».
Ты тренируешься?
«Нет. Я буду тренироваться в Колорадо».
Напомним, что 7 июня Кишон должен был провести бой с Эдвином Де Лос Сантосом, но американец провалил взвешивание накануне боя – в итоге его лишили титула и отменили бой. Позже 26-летний боксер заявил, что его карьера почти завершена.
Напомним, вечер бокса Беринчик – Кишон – самое рейтинговое шоу Top Rank в 2025 году.
Поделиться