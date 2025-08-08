Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира WBO в легком дивизионе американец Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) рассказал, планирует ли он продолжать боксировать.

Ты ещё будешь драться. У меня нет понятия когда — возможно, через год, через два, через шесть месяцев?

«Где-то через год. Мне нужно немного времени».

Ты тренируешься?

«Нет. Я буду тренироваться в Колорадо».

.@KeyshawnDavis8 shares his timeline for a return to boxing:



"I will fight again. [It will be] like a year. I need some time." pic.twitter.com/kkjFS2oYwX — Ariel Helwani (@arielhelwani) August 6, 2025

Напомним, что 7 июня Кишон должен был провести бой с Эдвином Де Лос Сантосом, но американец провалил взвешивание накануне боя – в итоге его лишили титула и отменили бой. Позже 26-летний боксер заявил, что его карьера почти завершена.

Напомним, вечер бокса Беринчик – Кишон – самое рейтинговое шоу Top Rank в 2025 году.