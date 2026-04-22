Денис Седашов

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи (23-1, 17 КО) сдал положительную допинг-пробу перед поединком против француза Тони Йока (15-3, 12 KO). В организме британца обнаружен GHRP-2 — синтетический пептид, стимулирующий выработку гормона роста. Сообщает Fight News.

Вещество входит в список запрещенных из-за способности ускорять рост мышц и сжигание жира. Согласно регламенту, Околи грозит 4 года отстранения. Если боксер докажет ненамеренный характер употребления, срок может быть сокращен до 2 лет.

Последний бой Околи провел 22 декабря, победив Эбенезера Тетте техническим нокаутом во втором раунде.

Queensberry отменила вечер бокса из-за положительной пробы Лоуренса Околи.