Околи грозит 4-летняя дисквалификация из-за запрещенного пептида
В организме британца обнаружен GHRP-2 — синтетический пептид
около 2 часов назад
Экс-чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи (23-1, 17 КО) сдал положительную допинг-пробу перед поединком против француза Тони Йока (15-3, 12 KO). В организме британца обнаружен GHRP-2 — синтетический пептид, стимулирующий выработку гормона роста. Сообщает Fight News.
Вещество входит в список запрещенных из-за способности ускорять рост мышц и сжигание жира. Согласно регламенту, Околи грозит 4 года отстранения. Если боксер докажет ненамеренный характер употребления, срок может быть сокращен до 2 лет.
Последний бой Околи провел 22 декабря, победив Эбенезера Тетте техническим нокаутом во втором раунде.
Queensberry отменила вечер бокса из-за положительной пробы Лоуренса Околи.
