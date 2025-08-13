Стало известно, где может пройти бой между Джошуа и олимпийским чемпионом Рио-2016
Интересные новости в хэвивейте
около 2 часов назад
Французский боксер супертяжелого дивизиона Тони Йока (14-3, 11 КО) рассказал, что он в Африке может провести поединок против экс-чемпиона в хэвивейте Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).
Цитирует Йока L’Equipe.
«Его команда только что отправилась в Гану, чтобы посмотреть, какие там спортивные сооружения. Есть вероятность, что бой может пройти в Африке. Многие люди говорят об этом, и это может возродить бокс во Франции».
BoxingScene сообщал, что возвращение 35-летнего Джошуа на ринг может состояться в декабре в поединке с Йокой.
Йока в последний раз выходил на ринг в мае, победив россиянина Арслана Яллыева единогласным решением судей.
Ранее промоутер Эдди Хирн говорил, что Джейк Пол является безусловным фаворитом на бой с Джошуа.
Поделиться