Владимир Кириченко

Французский боксер супертяжелого дивизиона Тони Йока (14-3, 11 КО) рассказал, что он в Африке может провести поединок против экс-чемпиона в хэвивейте Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитирует Йока L’Equipe.

«Его команда только что отправилась в Гану, чтобы посмотреть, какие там спортивные сооружения. Есть вероятность, что бой может пройти в Африке. Многие люди говорят об этом, и это может возродить бокс во Франции».

BoxingScene сообщал, что возвращение 35-летнего Джошуа на ринг может состояться в декабре в поединке с Йокой.

Йока в последний раз выходил на ринг в мае, победив россиянина Арслана Яллыева единогласным решением судей.

Ранее промоутер Эдди Хирн говорил, что Джейк Пол является безусловным фаворитом на бой с Джошуа.