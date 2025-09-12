15-летний игрок Барселоны Артем Рыбак поделился эмоциями после победы на Клубном чемпионате мира U-18. Юный украинский футболист забил победный мяч в финале против сверстников из аргентинского Расинга (1:0).

Чудесные эмоции, чрезвычайно рад помочь команде и забить важный гол в таком финале. После игры все поздравляли друг друга и были очень счастливы, что победили. Турнир очень сильный, достойные соперники, и все в команде приложили усилия к этой победе.

Что касается моего прогресса в Ла Масии... О тренерах сказать не могу, нужно их спрашивать. От себя – все очень нравится, и чувствую, что во многих аспектах игры за эти годы добавил.

Ближайшие планы: хорошо выступить в чемпионате с клубом и достичь хороших результатов со сборной. В будущем хочу дорости до первой команды. И мечтаю с ней завоевать как можно больше трофеев, – сказал Рыбак в интервью ua.tribuna.com.