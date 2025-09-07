Главный тренер Черноморца Александр Кучер высказался по поводу победы в матче пятого тура Первой лиги против Феникс-Мариуполя (2:0) и роли защитника Евгения Хачериди в команде. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Игра снова выдалась немного нервной, тяжелой, как и все наши последние игры. Но самое главное – что все-таки во втором тайме мы добились результата, который нам нужен.

Ранние замены? У нас есть игроки, которыми мы можем сейчас усиливать игру и равнозначно добавлять этими заменами.

В принципе, Герич потренировался с нами, уже три тренировки он был. Я увидел – там много не надо смотреть, чтобы понять, игрок футбольный или нет. Все можно понять после пары касаний мяча. Он пришел, он хочет играть, хочет прогрессировать – это нам подходит.

Хачериди с нами уже третью неделю, он работает, набирает кондиции. Думаю, где-то в ближайшее время уже будем видеть его и в стартовом составе.

По Луиферу тоже я не вижу… Человек играл в Премьер-лиге, забивал. Где-то на него сейчас там не рассчитывают, он изъявил желание помочь нам.

Я же говорю, если люди хотят играть в футбол – они выходят и играют, делают результат. У них сегодня все получилось. Они вышли и добавили в игре, сделали результат.