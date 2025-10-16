Цены на матчи будущего чемпионата мира по футболу-2026 резко возросли по сравнению с предыдущим мундиалем в Катаре, сообщает The Telegraph.

По информации издания, минимальная стоимость билета на матч открытия турнира составляет 370 долларов, тогда как самые дорогие места стоят до 1,8 тысячи долларов. Для сравнения: в 2022 году в Катаре цены колебались от 55 до 618 долларов.

Наибольшей разницей стали цены на финал. Билеты на решающий матч, который состоится следующим летом в Нью-Йорке, стартуют от 2 тысяч долларов, что более чем в десять раз превышает стоимость самых дешевых мест три года назад. Средняя цена билета сейчас достигает 3,9 тысячи долларов.

Большинство базовых категорий билетов теперь стоят сотни долларов, а согласно опубликованным схемам стадионов, найти места за 60 долларов практически невозможно.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Напомним, по результатам октябрьских отборочных матчей уже определились 28 из 48 сборных-участниц мундиаля.