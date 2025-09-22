Главный тренер Оболони Александр Антоненко высказался о причинах поражения в матче шестого тура украинской Премьер-лиги Карпат (0:2). Слова специалиста передает пресс-служба львовян.

Мы тяжело вошли в игру. На это повлиял быстрый пропущенный гол. Думаем, что именно этот гол повлиял на дальнейшее развитие событий. Нам пришлось играть так, как мы не планировали.

Могу похвалить свою команду за второй тайм. Сработали очень агрессивно. У нас было желание отыграться, но где-то нам немного не повезло. Особенно, когда мы могли забить мяч и сократить отставание. Думаю, что была бы очень хорошая концовка для всех нас.

Два пропущенных мяча со стандартов — это моя проблема, скорее всего. Мы где-то не доразобрались, не указали на то, как нам нужно сработать. Игроки старались исправить ситуацию. Стандарты повлияли на ход событий, особенно первый.

Во время воздушной тревоги мы пообщались, попытались перестроиться. Где-то нам удалось, а где-то — нет. Думаю, что второй тайм нам удался больше, чем первый.