Главный тренер Карпат Владислав Лупашко после победы в матче шестого тура украинской Премьер-лиги Оболони (2:0) рассказал о ситуации внутри команды перед игрой с Динамо. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Думаю, победа в любом случае важна, ведь все читают новости. Кроме меня. Я их не читаю, не смотрю YouTube, но, конечно, до меня доходят какие-то слухи. Это давит на всех: на футболистов, тренеров и сотрудников клуба. Мы видим, как некоторые начинают терять веру в свою работу. Это нормально. Честно говоря, потерю веры я почувствовал на каждом этапе. Но я убежден и очень этим доволен, что она не исчезла у тренерского штаба и игроков. Они продолжают верить в то, что мы делаем. Наши взаимоотношения на высочайшем уровне. Только вместе мы можем что-то строить, за что-то бороться. Это важно.

Матч с Оболонью мне не показался нервным. В целом, качественная игра с нашей стороны. Обидно, что не реализовали то количество моментов, которые создали. На мой взгляд, нет разительной разницы между сегодняшним матчем и теми, что были раньше. Единственная проблема, которая беспокоит – это некоторая нервозность в работе с мячом. Игроки пытались это исправить, но это больше моя проблема, я должен был требовать от них большей смелости. Я это признаю.

За построением глобальных вещей теряются мелкие детали. Это опыт, который мне еще предстоит приобрести. Но я приобрел большой опыт в плане понимания. Когда наступают сложные моменты, не нужно становиться прагматичным и упрощать игру, а нужно быть смелым, агрессивнее, дерзким. Я считаю, что против такой Оболони, которая играет по схеме 5-3-2, ни одна команда в Украине не создала бы такого количества моментов, которые создали мы. Не создали этого ни Динамо, Металлист 1925... Поэтому я уверен, что эта смелость и отсутствие желания сохранить преимущество дали результат.

Стоит улучшить реализацию голевых моментов. Взять того же таки Бруниньо – наверняка, четыре стопроцентных момента у него сегодня было. С этих позиций он забивает восемь из десяти. Также по два хороших момента имели Краснопир, Пауло Витор, Костенко… Словом, если бы мы все это реализовали, то ситуация была бы веселее.

Фартовая красно-черная форма? Поговорю с администраторами. Здесь десятилетиями существовало убеждение, что эта гамма цветов является неудачной. Это все только в голове. Это не просто цвета. В специальном ролике на клубном YouTube-канале было ярко показано, что эти цвета означают для нас. Думаю, очень символично играть в ней.