Контрольная встреча между сборными Аргентины и Пуэрто-Рико, которая изначально планировалась в Чикаго, состоится во Флориде. Об этом сообщает издание Goal.

Причиной смены места проведения стали новые иммиграционные ограничения, введенные в Чикаго, а также низкий уровень продаж билетов на матч. Организаторы решили, что перенос игры позволит избежать логистических трудностей и обеспечить лучшую посещаемость.

Товарищеская игра между Аргентиной и Пуэрто-Рико запланирована на 13 октября. Команда Лионеля Скалони является действующим чемпионом мира — в финале мундиаля 2022 года аргентинцы в серии послематчевых пенальти одолели Францию.

На 11 октября в Майами запланирован также контрольный матч Аргентины против Венесуэлы.

Также, главный тренер Аргентины Лионель Скалони рассказал, будет ли задействовать Месси в контрольных матчах.