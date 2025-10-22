Расписание матчей Лиги чемпионов на 22 октября
Матчи пройдут в 19:45 и 22:00
Сегодня состоятся девять матчей общего этапа Лиги чемпионов, которые закроют программу третьего тура турнира.
Лига чемпионов УЕФА 2025/2026, 3-й тур
Среда, 22 октября
Расписание матчей (по киевскому времени)
19:45 — Атлетик Бильбао (Испания) – Карабах (Азербайджан)
19:45 — Галатасарай (Турция) – Буде-Глимт (Норвегия)
22:00 — Монако (Франция) – Тоттенхэм Хотспур (Англия)
22:00 — Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция)
22:00 — Аталанта (Италия) – Славия Прага (Чехия)
22:00 — Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Ливерпуль (Англия)
22:00 — Реал Мадрид (Испания) – Ювентус (Италия)
22:00 — Челси (Англия) – Аякс (Нидерланды)
22:00 — Бавария Мюнхен (Германия) – Брюгге (Бельгия)
После матчей вторника по девять очков в турнирной таблице имеют ПСЖ, Интер и Арсенал.
Финал Лиги чемпионов сезона 2025/2026 состоится 30 мая 2026 года на стадионе Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия).
