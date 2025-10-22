Гвардиола: «Чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов, необходимо стабильно набирать очки»
Тренер поделился впечатлениями после победы Манчестер Сити над Вильярреалом
около 1 часа назад
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал уверенную победу своей команды над Вильярреалом (2:0) в матче третьего тура Лиги чемпионов.
Мы сыграли хорошо, очень хорошо. Да, были моменты, когда в течение 20 минут во втором тайме соперник имел преимущество, но все в порядке — настроение отличное, я всем доволен. Мы забили в нужный момент. Впереди два домашних матча, и нужно взять три очка в каждом. Чтобы продолжить борьбу в турнире, необходимо стабильно набирать очки, — сказал Гвардиола в комментарии официальному сайту УЕФА.
В следующем туре Вильярреал сыграет на выезде против Пафоса, а Манчестер Сити примет Боруссию Дортмунд. Оба матча состоятся 5 ноября.