Сборная Уэльса уверенно завершила групповой этап отбора к чемпионату мира 2026 года, разгромив Северную Македонию со счётом 7:1 и заняв второе место в своей группе.

Главный тренер валлийцев Крейг Беллами дал высокую оценку выступлению команды, подчеркнув, что эта игра стала одной из лучших в его тренерской практике.

«Это было выступление, ближайшее к идеальному, которое я когда-либо видел. Это было невероятно. То, как мы работали с мячом, давало нам хорошие шансы. Это был один из тех дней, когда мы смогли реализовать все. В нескольких встречах македонцам везло, и я чувствовал, что если есть команда, способная нанести им боль, то это можем быть мы», — цитирует Беллами издание BBC Sport.

Благодаря разгромному результату Уэльс гарантировал себе домашний полуфинал плей-офф.

Даже в случае ничьей или поражения команда всё равно попала бы в стыки благодаря результатам Лиги наций, но тогда матч проходил бы в гостях, противник был бы значительно сильнее, например, Италия. Уэльс же избежал этого сценария и получил максимально выгодные стартовые условия для борьбы за путёвку на ЧМ-2026.