Сергей Стаднюк

Лиссабонская Бенфика в своих социальных сетях опубликовала пост с изображением Георгия Судакова, выразив поддержку украинскому полузащитнику после того, как он сообщил о попадании БПЛА в свой дом во время ночной атаки РФ 7 сентября.

Семья Бенфикиста с тобой, Георгий. ФК Бенфика

О обстреле Судаков рассказал в своих соцсетях, отметив, что в момент удара дома находились его жена и ребенок. В апреле стало известно, что Георгий и Елизавета Судаковы ожидают второго ребенка.

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города Украины. Сообщалось, что враг применил более 800 БПЛА и полтора десятка ракет.

30 августа Бенфика официально объявила о подписании контракта с футболистом сборной Украины. Полузащитник перешел из Шахтера на правах аренды с обязательством выкупа.

Судаков в настоящее время находится в лагере сборной Украины. «Сине-желтые» с Георгием в составе проиграли стартовый матч отбора на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2).