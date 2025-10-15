Биловар: «Мудрик — это человек-космонавт»
Защитник Динамо поделился воспоминаниями о совместной работе с Михаилом
около 1 часа назад
Защитник Динамо Кристиан Биловар в программе Дениса Бойко поделился воспоминаниями о совместных годах в сборных Украины с Михаилом Мудриком.
— Мы одного возраста, мы всегда с U-15 сборных, до U-21 были вместе постоянно в сборных. Это человек-космонавт. Потому что вся команда после тренировки, условно, ждет в автобусе. А ждут кого – Мишу Мудрика, потому что он там 40 минут бьет по воротам и набивает мяч. Ему тренеры кричат: Миша, едем в отель! А он отвечает: Нет, — рассказал Биловар.
Напомним, что Михаил Мудрик в последний раз выходил на поле почти год назад — в ноябре 2024 года. После этого появилась информация, что допинг-проба 24-летнего футболиста оказалась положительной. Результаты повторного анализа пока не опубликованы, а юристы Мудрика работают над тем, чтобы возможная дисквалификация не была длительной.