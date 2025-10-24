Главный тренер Динамо Александр Шовковский озвучил планы на будущее после разгромного поражения в матче второго тура общего этапа Лиги конференций против Самсунспора (0:3). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Редко удавалось оказаться в чужой штрафной, потому что соперник старался делать все, чтобы этого не произошло. В некоторых случаях индивидуальное мастерство было не лучшим. Чтобы выигрывать матчи, нужно выигрывать микродуэли при организации как обороны, так и атак. К сожалению, сегодня этот компонент с нашей стороны был не лучшего качества. Хотя в первом тайме до второго пропущенного мяча я не могу сказать, что мы играли плохо или не имели шансов удачнее реализовать те моменты, которые у нас были. Но счет на табло.

Первый матч Рубчинского? У него был тяжелый период, он вернулся в расположение команды после подготовки и выступлений в составе молодежной сборной, как и другие 9 игроков, которые вынужденно присоединились к команде через две недели после начала подготовки к сезону, потому что они готовились с U-23. Это наложило свой отпечаток, он получил травму, причем очень непростую, и пропустил весь этап подготовки. Потом плодотворно работал и в последнее время его работа дала возможность полноценно получить место в стартовом составе. Считаю, первый тайм он отыграл на достаточно высоком уровне, потом стало заметно, что ему было сложно. Хотя я доволен его работой, отношением. Повторюсь, у него был непростой период, и учитывая, что Валентин много пропустил, то, как он готовился, заслуживает похвалы. Молодец.

Кого не хватало из Самсунспора? Вы хотите, чтобы я перешел на личности. Можно сказать, что не хватало всех игроков, можем говорить о ком-то конкретно, но ситуация такая, какая она есть. Безусловно, отсутствие игроков не дает нам дополнительных возможностей, но нужно исходить из того, что есть на данный момент.

Какие планы на будущее? Мы будем готовиться к каждой игре и стремиться улучшить свое турнирное положение, одерживать победы и набирать очки.