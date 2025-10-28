Украинский футбол может потерять еще один клуб Премьер-лиги. По информации журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса, львовский Рух близок к прекращению существования после окончания текущего сезона.

Владелец клуба Григорий Козловский принял решение снять команду с чемпионата, независимо от ее итогового места в таблице. По словам инсайдера Игоря Бурбаса, Рух не будет участвовать ни в УПЛ, ни даже в Первой лиге.

Я все больше нахожу подтверждений тому, что Рух – команда без будущего. Козловский снимет Рух после сезона, и клуба больше не будет ни в одной из украинских лиг, – заявил Бурбас в своем YouTube-канале.

Дальнейшая деятельность Козловского, по словам журналиста, будет сосредоточена на детско-юношеской академии Руха, которая продолжит функционировать.

Несмотря на это, сам Бурбас подчеркивает, что владелец клуба – эмоциональный человек, поэтому окончательное решение может еще измениться под влиянием личных или политических обстоятельств.

В настоящий момент Рух продолжает борьбу за сохранение места в элитном дивизионе, занимая 15-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. Впереди у львовян кубковый матч против черкасского ЛНЗ на выезде.