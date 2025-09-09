Бывший игрок сборной Украины: «Не думаю, что отставка Сантуша повлияет на действия Азербайджана»
Кардаш поделился прогнозом на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026
37 минут назад
Бывший игрок сборной Украины Василий Кардаш поделился прогнозом на матч второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана.
В действиях азербайджанцев преобладают эмоции. Если дать им возможность контролировать мяч, то неприятностей не избежать. Тем более, болельщики будут подгонять своих вперед. Поэтому, прежде всего, нужно будет позаботиться о доминировании, делать все быстрее соперника. Во-вторых, как показал последний матч в Исландии, азербайджанская сборная не умеет держать удар, стоит ей первой пропустить, как на глазах разваливается. Это нашим надо взять на заметку. Без сомнения, также качественное восстановление очень много значит.
Думаю, что стоит ожидать ротацию. Выбор будет остановлен на исполнителях, более заточенных на атаку. В частности, речь идет о позиции опорного полузащитника.
Фаворит – украинская сборная. Не думаю, что на действиях хозяев как-то отразится сегодняшняя отставка их наставника Фернанду Сантуша. Уровень подготовки наших ребят, все же, выше, и в Баку обойдется без форс-мажора, – заявил Кардаш в интервью Sport.ua.
«Сине-желтые» уже сегодня, 9 сентября, проведут вторую игру европейской квалификации на чемпионат мира-2026. Прямая трансляция матча Азербайджан – Украина. Также доступна текстовая онлайн трансляция встречи. Начало – в 19:00.
Перед игрой сборная Азербайджана уволила главного тренера Фернанду Сантуша. Известно, какой специалист его заменил. Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров уже отреагировал на изменение в штабе соперника.
