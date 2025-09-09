Бывший игрок сборной Украины Василий Кардаш поделился прогнозом на матч второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана.

В действиях азербайджанцев преобладают эмоции. Если дать им возможность контролировать мяч, то неприятностей не избежать. Тем более, болельщики будут подгонять своих вперед. Поэтому, прежде всего, нужно будет позаботиться о доминировании, делать все быстрее соперника. Во-вторых, как показал последний матч в Исландии, азербайджанская сборная не умеет держать удар, стоит ей первой пропустить, как на глазах разваливается. Это нашим надо взять на заметку. Без сомнения, также качественное восстановление очень много значит.

Думаю, что стоит ожидать ротацию. Выбор будет остановлен на исполнителях, более заточенных на атаку. В частности, речь идет о позиции опорного полузащитника.

Фаворит – украинская сборная. Не думаю, что на действиях хозяев как-то отразится сегодняшняя отставка их наставника Фернанду Сантуша. Уровень подготовки наших ребят, все же, выше, и в Баку обойдется без форс-мажора, – заявил Кардаш в интервью Sport.ua.