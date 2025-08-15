Бывший тренер юношеской команды Шахтёра Валерий Кривенцов высказался по поводу поражения первого состава в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса (0:0; 3:4 – пен.).

В этом случае игровой счет четко отражает то, что встречались две равные команды. Бросалось в глаза, что у обоих соперников была хорошая организация, хорошая структура игры. Если греки действовали более в оборонительном ключе, то «горняки» больше искали счастья возле ворот соперника. Также я отметил бы и классную физическую готовность оппонентов. Но больше повезло «Панатинаикосу».

«Горняки» больше атаковали? Я же говорю, что план подопечных Руи Витории заключался в том, чтобы встречать «Шахтер» в середине поля и не дать развернуться у своих ворот, понимая, что у донетчан быстрая группа атаки. А самим попробовать использовать контратаки.

Промахи бразильцев с пенальти? Туран еще мало работает с командой, поэтому не научил их бить 11-метровые 😁. Кауан Элиас и Педриньо взяли на себя эту ответственность, но не справились с волнением. Это футбол. Уверен, что хватит мотивации в Лиге конференций, поскольку для «Шахтера» неучастие в еврокубках – это катастрофа.

Учитывая кадровую ситуацию, у Арды Турана не так много вариантов для ротации состава, а тут еще и эмоциональный фон не лучший после вылета из Лиги Европы. Поэтому «Шахтеру» в Ровно в матче с «Вересом» будет очень не просто, – сказал Кривенцов в интервью Sport.ua.