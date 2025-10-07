Чеферин: «Матчи национальных лиг должны проводиться на родной земле»
Президент УЕФА прокомментировал разрешение перенести матчи Серии А и Ла Лиги за границу
29 минут назад
Ла Лига обратилась к УЕФА с просьбой разрешить проведение матча Вильярреал – Барселона в США, в Майами, тогда как Серия А подала запрос на организацию поединка Милан – Комо в Австралии, в городе Перт.
После обсуждения УЕФА, как исключение, согласился разрешить проведение этих двух встреч чемпионатов Испании и Италии за рубежом. В то же время Европейский футбольный союз подчеркнул, что такие игры должны оставаться исключительными случаями, так как национальные турниры должны проводиться в пределах своих стран.
Президент УЕФА Александер Чеферин решительно высказался против подобной практики, его слова приводит журналист Бен Джейкобс.
— Матчи лиг должны проводиться на родной земле: любое другое лишит избирательных прав преданных болельщиков, которые посещают матчи, и потенциально внесет искажение в соревнования. Наши консультации подтвердили масштаб этих опасений. Я хотел бы поблагодарить 55 национальных ассоциаций за их конструктивное и ответственное участие в решении такого деликатного вопроса.
Хотя и грустно, что пришлось разрешить эти два матча, это решение исключительное и не должно рассматриваться как создающее прецедент. Наша цель ясна: защитить целостность национальных лиг и обеспечить, чтобы футбол оставался на родине.
Поделиться