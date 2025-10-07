Ла Лига обратилась к УЕФА с просьбой разрешить проведение матча Вильярреал – Барселона в США, в Майами, тогда как Серия А подала запрос на организацию поединка Милан – Комо в Австралии, в городе Перт.

После обсуждения УЕФА, как исключение, согласился разрешить проведение этих двух встреч чемпионатов Испании и Италии за рубежом. В то же время Европейский футбольный союз подчеркнул, что такие игры должны оставаться исключительными случаями, так как национальные турниры должны проводиться в пределах своих стран.

Президент УЕФА Александер Чеферин решительно высказался против подобной практики, его слова приводит журналист Бен Джейкобс.