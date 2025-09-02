Вингер Динамо Назар Волошин высказался по поводу дебютного вызова в национальную сборную Украины на матчи квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции и Азербайджана. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

О вызове в сборную мне сказал администратор моей команды, но я сразу не поверил. Поверил только тогда, когда информация появилась в Instagram. Когда я узнал об этом, рядом был отец. Он был очень доволен. Это максимальная оценка по важности для моей карьеры. Каждый футболист мечтает попасть в национальную сборную. Пока что я не слишком волнуюсь. Спокоен и надеюсь, что так будет и дальше.

Переход из футбола молодежных сборных на уровень взрослых команд будет для меня большим толчком в карьере. Для меня это очень важно.

Хотя Франция и самый сильный соперник в нашей группе, у меня нет страха перед ней. Самым грозным нашим оппонентом среди французов я считаю Килиана Мбаппе. Хотел бы во время этого вызова дебютировать в сборной. Готов играть под любым номером.