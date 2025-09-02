Защитник Динамо Тарас Михавко поделился эмоциями в связи с дебютным вызовом в национальную сборную Украины на матчи квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции и Азербайджана. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Хотя меня уже вызывали в национальную сборную, этот вызов важнее. Тогда мы приезжали молодежным составом присоединиться к тренировкам взрослой команды, а этот вызов уже полноценный. Узнал о нем от администратора «Динамо», когда поступили соответствующие документы. Конечно, я очень доволен, ведь это была моя мечта с самого детства. Впечатления только положительные, ведь ко мне пришло много поздравлений в сообщениях от друзей, семьи, ребят из «Динамо» и бывших партнеров.

У меня уже был опыт игры в молодежных сборных. Хочется закрепиться в первой команде, продемонстрировать все свои качества, чтобы вызывали и на следующие сборы. Помогает, что рядом партнер по команде — Назар Волошин. Мы были вместе в молодежной сборной и в своем клубе. Везде вместе — в матчах и на тренировках. Но, думаю, наладим контакт со всеми игроками, ведь всех знаем. Подъедут ребята, которые мне хорошо известны по «Динамо», — Ванат, Миколенко, Забарный.

Мне хотелось бы, чтобы в матчах с Францией и Азербайджаном мы одержали победы и набрали максимальное количество очков. Для меня же лично было бы хорошо, чтобы я дебютировал в сборной, если тренерский штаб доверит место в составе.

Сборная Франции для меня — это космос. Очень сильные игроки, которых даже не буду перечислять, ведь там каждая фамилия — самый высокий уровень. Конечно, топсборная с топфутболистами.