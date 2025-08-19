Ключевой игрок Зари высказался о задачах в УПЛ
Присутствуют амбиции
31 минуту назад
Петар Мичин / Фото - ФК Заря
Полузащитник Зари Петар Мичин оценил шансы команды на еврокубковые места в этом сезоне. Его слова приводит Football.ua.
Заря всегда претендует на места в еврокубках. Да, последние два года мы не смогли дожать этот результат, но почему нет? У нас хорошая команда, все ключевые игроки, которые играли здесь, остались в команде. Сейчас пришли еще молодые ребята, из Динамо, плюс Андрей Янич, поэтому я думаю, что мы знаем друг друга и будем становиться еще лучше, чем мы есть, - рассказал Мичин.
