Директор Полесья по медиа, маркетингу и спонсорству Александр Денисов прокомментировал вылет команды из Кубка Украины в матче 1/16 финала против Руха (0:3). Слова менеджера передает пресс-служба клуба.

Не могу сказать, что Кубок не был одной из приоритетных целей на этот сезон. Это действительно очень тяжёлое поражение. Мы знаем, что Кубок не признаёт авторитетов, поэтому то, что случилось на предыдущей стадии — это такая классическая история, присущая как английскому, так и украинскому футболу, независимо от страны.

Что можно сказать с нашей стороны — нет никаких оправданий. Очень разочарованы как команда, так и главный тренер.

Скажем так, присутствует в некотором смысле аритмия в команде: две подряд победы в чемпионате — а затем очень громкое поражение от Руха в Кубке. Этот период ещё будет продолжаться некоторое время, но надеемся и верим, что недолго.