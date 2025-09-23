Сергей Стаднюк

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле поздно вечером понедельника, 22 сентября, завоевал Золотой мяч по итогам сезона 2024/2025.

28-летний футболист стал шестым представителем Франции, которому покорилась эта награда. До него её выигрывали Раймон Копа, Мишель Платини (трижды), Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензема. Благодаря успеху Дембеле его страна вышла на первое место среди всех государств по количеству футболистов, становившихся обладателями трофея.

Также Дембеле стал обладателем Золотого мяча, попав в список номинантов впервые в карьере. До него такое в истории происходило лишь трижды: Стэнли Мэттьюз в 1956 году (первое вручение), Игорь Беланов в 1986-м и Джордж Веа в 1995-м (первая церемония, в которой могли участвовать африканские игроки).

Также нападающий стал вторым французом, выигравшим Золотой мяч, выступая в Лиге 1. До него это удавалось лишь Жан-Пьеру Папену в 1991 году, когда он играл за Марсель. Кроме того, он лишь второй представитель ПСЖ, которому покорилась награда. Первым стал Лионель Месси в 2021 году.

В прошлом сезоне Дембеле отметился 35 забитыми мячами и 16 результативными передачами в 53 матчах на клубном уровне. Также на его счету два гола в семи матчах за сборную Франции за отчетный период.

