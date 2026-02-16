Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью высказался накануне первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов против Реала.

Первая встреча состоится во вторник в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луш. Ранее на общем этапе турнира португальский клуб обыграл мадридцев со счетом 4:2, а украинский голкипер Анатолий Трубин забил решающий гол на последних минутах.

Без сомнения, это будет очень сложный матч. Это только первая часть плей-офф. На Эштадиу да Луш Трубин в атаке не будет. Я привык к таким противостояниям, я делал это всю свою жизнь.

Часто люди думают, что в первом матче по тем или иным причинам нужно достичь определенного результата. Я же говорю, что окончательного результата нет. Мы проведем первый матч с холодной головой, с амбициями и уверенностью. Мы знаем, что сделали с королями Лиги чемпионов… Они ранены. А раненый король опасен, — приводит слова наставника Diario Sport.