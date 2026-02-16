Журналист и инсайдер Владимир Звяров поделился оценкой перспектив полузащитника сборной Украины Георгия Судакова в составе Бенфики. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.

У Судакова непонятно, какой будет игровая практика. Вот это реальная проблема, потому что казалось, что в Бенфике он должен быть лидером, а сейчас выходит на последние 15 минут с лавки запасных.

Из той информации, которую удалось собрать, пообщавшись с португальскими коллегами, работающими рядом с Бенфикой, говорят, что Судаков сейчас не выглядит убедительным.

Он не выглядит убедительным для Моуринью, потому что тренер хочет видеть больше созданных моментов. Он стремится к лучшему взаимодействию между украинским полузащитником и другими игроками атаки, — сказал Звяров.

В текущем сезоне 23-летний Судаков провел 32 матча за Бенфику во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Лиссабонский клуб занимает третье место в чемпионате, имея 52 очка после 22 туров.

Уже 17 февраля в 22:00 по киевскому времени орлы примут мадридский Реал Андрея Лунина в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.

В прошлом туре чемпионата Португалии Бенфика обыграла Санта Клару.