Сергей Стаднюк

Во втором туре Серии А Лечче примет Милан на стадионе Виа дель Маре. Поединок состоится уже сегодня, 29 августа, начало – в 21:45 по киевскому времени. Оба клуба стремятся одержать первую победу в чемпионате.

Лечче в первом туре сумел сыграть «на ноль» в выездном матче против Дженоа. В Кубке Италии команда одержала победу над Юве Стабия со счетом 2:0. Главный тренер Эусебио Ди Франческо перед игрой отметил дисциплину своих футболистов и подчеркнул важность контроля над центральной зоной против соперника. Под вопросом участие в матче Раффии и Пьерре, в то же время Пьетро вернулся после дисквалификации. Особое внимание привлечет нападающий Франческо Камарда, который будет выступать против своего бывшего клуба.

Милан начал сезон с сенсационного поражения от Кремонезе (1:2), хотя создал немало моментов. В Кубке Италии «россонери» уверенно обыграли Бари, что добавило команде уверенности. Аллегри не сможет рассчитывать на Рафаэля Леау, поэтому в атаке снова основная нагрузка ляжет на Хулиана Хименеса и Кристиана Пулишича. Американский вингер традиционно результативно действует против Лечче – в Серии А он отличался в воротах этой команды уже четыре раза.

Статистика противостояния свидетельствует о преимуществе Милана: в 38 матчах «россонери» победили 23 раза, Лечче – только дважды, еще 13 игр завершились вничью. В то же время команда из Салерно ныне имеет серию из трех «сухих» матчей подряд и может установить новый клубный рекорд в чемпионате.

🎥 Прямую трансляцию матча Лечче – Милан можно посмотреть на MEGOGO.

