Воспитанник академии Шахтера и бывший защитник Металлиста 1925, Миная и Александрии Максим Жичиков убежден, что его партнеры в любительском Авангарде, ветераны Александр Гладкий и Евгений Селин способны и дальше играть на профессиональном уровне.

Да я думаю, что они бы могли еще какому-то клубу Второй или Первой лиги помочь. Это 100%. Вы посмотрите на Евгения Хачериди. Также до недавнего времени играл за Авангард и пять лет не выступал на профессиональном уровне, а сейчас в Черноморце – команде, которая среди лидеров Первой лиги. Александр Кучер в него поверил, и я думаю, что не зря. В конце сезона все будет видно.

Ни для кого дорога в футбол не закрыта. Главное, держать себя в форме. Такие игроки, как Селин, Гладкий, Денис Олейник, возможно, уже не такие интенсивные, зато имеют за плечами очень хороший багаж.