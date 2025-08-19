Главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен после матча третьего тура украинской Премьер-лиги против Зари (3:2) высказался о двух играх против своих бывших команд на старте сезона. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Что касается соперников – для меня все клубы в УПЛ равны. Я не делю их по каким-либо эмоциональным принципам. Мы с командой стараемся выкладываться в каждом матче, независимо от того, кто перед нами. Еще до войны я сотрудничал с некоторыми из этих клубов на уровне академий, но сейчас для меня важно только одно – результат.

Наш план на игру с Зарей заключался в том, чтобы давить на соперника и создавать моменты у его ворот. И это сработало. Да, есть аспекты, которые нужно улучшить, но большинство из того, над чем мы работали на тренировках, команда выполнила. Сейчас у нас есть много материала для анализа – и это очень ценно.

Все еще в процессе. Кривбасс – молодая команда, которая стремится интегрировать свои идеи в украинский чемпионат. Мы постоянно совершенствуемся и ищем игроков, которые могут усилить наш состав. Учитывая молодость команды, мы должны быть очень взвешенными в принятии решений о усилении.