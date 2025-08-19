Главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен прокомментировал победу в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Зари (3:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы очень хорошо начали сегодняшнюю игру. Как и планировалось, смогли создать свои моменты - реализовали передачи, быстрые переходы, и это дало результат. В первом тайме мы забили два гола, но имели возможности забить и третий, и четвертый. Вместо этого начали терять инициативу, и "Заря" воспользовалась этим.

Особенно чувствовалось давление на нашем левом фланге в конце первой половины игры. После перерыва пытались исправить ситуацию, в частности действовать менее высоко в обороне. Удалось забить третий гол: благодаря классному пасу от Шевченко Задерака оформил фантастическое взятие ворот.

Однако мы очень быстро пропустили мяч в ответ - это добавило напряжения. Обе команды начали играть с еще большей отдачей. Чувствовалось, что все наши ребята - как на поле, так и на скамейке запасных боролись до конца. Именно поэтому, считаю, что победа сегодня была заслуженной.