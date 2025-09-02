Эффектный новичок Динамо дал оценку нынешней команде киевлян
Прутконогий вингер уже посмотрел за игрой «бело-голубых» с трибун, и она ему понравилась
около 2 часов назад
Новый вингер Динамо Шола Огундана дал оценку нынешней команде киевлян. Слова нигерийского футболиста передает пресс-служба клуба.
Я не обращал внимания на публикации журналистов. Я сам даже опубликовал фотографию, что нахожусь в Украине на этом прекрасном стадионе, где Динамо проводит свои домашние матчи. Я только ждал официальной информации о моем трансфере.
На самом деле, в команде ситуация похожая, тем более что у Фламенго не просто небольшое количество легионеров, в основном, это были иностранцы из других южноамериканских стран. Я же был единственным представителем с другого континента. Там нет европейцев, нет африканцев — других, кроме меня. Поэтому ситуация схожа, как сейчас и в Динамо.
Мне понравилась игра команды. Особенно то, что касается контроля мяча. Команда доминировала во многих моментах. И что я должен отметить, так это то, что такой стиль подходит именно для меня. Поэтому я думаю, что я очень легко впишусь в игровой рисунок Динамо.
По информации Transfermarkt, киевское Динамо заплатило за трансфер Огунданы 200 тысяч евро. Фламенго будет иметь 50% от будущей продажи нигерийца.
Также киевляне подписали сразу двух центральных защитников – сенегальца Алиу Тиаре и Василия Буртника из тернопольской Нивы.
Поделиться