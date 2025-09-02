Новый вингер Динамо Шола Огундана дал оценку нынешней команде киевлян. Слова нигерийского футболиста передает пресс-служба клуба.

Я не обращал внимания на публикации журналистов. Я сам даже опубликовал фотографию, что нахожусь в Украине на этом прекрасном стадионе, где Динамо проводит свои домашние матчи. Я только ждал официальной информации о моем трансфере.

На самом деле, в команде ситуация похожая, тем более что у Фламенго не просто небольшое количество легионеров, в основном, это были иностранцы из других южноамериканских стран. Я же был единственным представителем с другого континента. Там нет европейцев, нет африканцев — других, кроме меня. Поэтому ситуация схожа, как сейчас и в Динамо.

Мне понравилась игра команды. Особенно то, что касается контроля мяча. Команда доминировала во многих моментах. И что я должен отметить, так это то, что такой стиль подходит именно для меня. Поэтому я думаю, что я очень легко впишусь в игровой рисунок Динамо.