А кем играть? Шахтер в шаге от потери лидера атак
Из Англии поступило предложение, от которого у руководства «горняков» не выдержали нервы
около 1 часа назад
Вингер Шахтера Кевин продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом в соцсети X сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
🚨⚪️⚫️ ЭКСКЛЮЗИВ: Фулхэм достиг договоренности по Кевину также и с самим игроком, here we go!
40 миллионов евро плюс 5 млн бонусами, а также долгосрочный контракт с Кевином согласован, сделка завершена. Несмотря на настойчивость Спортинга, Кевин присоединяется к Фулхэму.
Несмотря на то, что Кевин является воспитанником Палмейраса, именно Шахтер является клубом, за который бразилец провел больше всего матчей. С начала 2024 года на его счету 17 голов и 10 результативных передач в 57 встречах.
Ранее называлась большая сумма, на которую мог рассчитывать украинский клуб.