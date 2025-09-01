Вопрос о выигрыше Лиги конференций не стоит перед Пиоли. Максимальная цель на этот сезон – попадание в Лигу чемпионов, минимальная – попадание в Лигу Европы, играть снова в следующем сезоне в Лиге конференций болельщики не хотят.

Фиорентина в этом сезоне снова встретится с очередным украинским клубом в Лиге конференций – киевским Динамо. В отличие от нового в еврокубках Полесья, Динамо, условно говоря, уже такой себе тяжеловес, который вынужденно сбросил вес, чтобы попасть в категорию, где он может сделать разницу.

Играть против Динамо Фиорентине будет трудно. Тем более что для фиалок игра приходится на ответственный отрезок чемпионата... Результат матча может быть вполне в пользу киевлян.

Анализируя Динамо, я бы не говорил слишком драматично о перспективах клуба и команды, проблемы есть, некоторые почти хронические, но опыт выхода из трудных ситуаций в клубе есть. Всем хотелось бы, чтобы Динамо было лучше, но сейчас надо стиснуть зубы и браться за работу. Понимание необходимости действий в клубе вижу есть, дальше будем смотреть, насколько быстро это понимание перерастет в рост. Но подчеркиваю, Динамо Киев – клуб, который обречен на успех.