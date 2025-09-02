Сергей Стаднюк

Новый вингер Динамо Шола Огундана высказался о войне в Украине и ее влиянии на решение перейти к киевлянам. Слова нигерийского футболиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, я знал, что в стране идет война, и я думал о том, стоит ли сюда переезжать. Но, как я уже многократно повторял, предложение Динамо было для меня очень важным. И я на самом деле недолго раздумывал перед тем, как принять решение о переезде в Украину. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы показать свой максимум и помочь команде добиться наивысшего результата. Сейчас я думаю только о своей команде. Я хочу принести максимум пользы для своего коллектива, для болельщиков, для тренерского штаба, для своих партнеров по команде, для персонала. Я хочу, чтобы мы добились максимального результата, и я сделаю для этого все от себя зависящее. Шола Огундана

По информации Transfermarkt, киевское Динамо заплатило за трансфер Огунданы 200 тысяч евро. Фламенго будет иметь 50% от будущей продажи нигерийца.

Также киевляне подписали сразу двух центральных защитников – сенегальца Алиу Тиаре и Василия Буртника из тернопольской Нивы.