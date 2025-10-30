ПСЖ втратив очки у матчі 10-го туру чемпіонату Франції. Столичний клуб на виїзді зіграв вничью с Лорьяном — 1:1. Український захисник Ілля Забарний відіграв за парижан усі 90 хвилин.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився своїми враженнями від поєдинку:

– Мы провели плохой матч, поэтому соперник создал нам много проблем. Первая половина была очень неудачной для нас. Команда имела мало голевых моментов. С такой игрой в атаке сложно рассчитывать на три очка, – отметил испанский тренер в комментарии Footmercato.

Після 10 турів ПСЖ набрав 21 очко та продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ліги 1, випереджаючи Монако на один бал.